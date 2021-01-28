شاهد.. محامي عباس أبوالحسن يكشف تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان

الخميس 28/يناير/2021 - 02:07 ص
عباس أبوالحسن
عباس أبوالحسن
أمنية فوزي
كشف الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبوالحسن، تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، لافتا إلى أن الواقعة تعود لنحو 26 عاما ماضية، متابعا: "حينها لأن موكلي راجل خد حقه بإيده ومشي".

أضاف "أبوالعينين"، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "بعدها بـ10 سنين تقابلا مرة أخرى وتعدى على موكلي مرة أخرى، ثم للمرة الثالثة كان الأستاذ عباس في الأسانسير ودخل عليه هذا الطبيب وحاول للمرة الثالثة أن يتحرش به ويمسك أحد أعضائه".

تابع: "في المرة الثالثة الأستاذ عباس تعدي عليه وبعد ما انصرف بدأ يكشف تفاصيل الواقعة على موقع (فيسبوك)، وانضم له الفنان تميم يونس، وغيرهما كتير جدا، واتخذوا الإجراءات القانونية، وتقدمنا للنيابة، وقدّمنا فيديوهات مصورة، ومعرفش إزاي مكنش في راجل يبلغ عن الطبيب ده من 30 سنة".

استكمل: "أنا وكيل عن 4 ضحايا لهذا الطبيب، ومفيش فيهم مشاهير غير أستاذ عباس والفنان تميم، ولكن الآخرين عانوا كمان من ابتزاز هذا الشخص، صوّر واحد فيهم وكان بيهدده، والبلاغ تم تقديمه من شهر سبتمبر، وتم القبض على الطبيب المتهم بالتحرش منذ يومين، وقعدنا 18 ساعة ندلى بأقوالنا في النيابة".

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