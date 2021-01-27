إشبيلية تصعد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
وكالات
تجاوز إشبيلية بسهولة عقبة فالنسيا اليوم الأربعاء، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا ليتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية نظيفة كان بطلها لوك دي يونغ الذي أحرز هدفين.
وعلى ملعبه رامون سانشيز بيثخوان، أنهى الفريق الأندلسي الأمور من شوط اللقاء الأول بثلاثة أهداف دفعة واحدة حملت توقيع كل من دي يونج (ق20) و(ق33) وإيفان راكيتيتش (ق38)، بينما خلا الشوط الثاني من الأهداف.
بالتالي يحجز إشبيلية بطاقة المرور إلى ربع النهائي الذي تأهل له بالفعل كل من ليفانتي وفياريال وريال بيتيس، وتقام في وقت لاحق من الليلة مباراة ألميريا مع أوساسونا، في نفس توقيت مواجهة رايو فايكانو وبرشلونة.
ويسدل الستار الخميس على دور الـ16 بمواجهتي نافالكارونيرو ضد غرناطة، وديبورتيفو ألكويانو أمام أتلتيك بلباو.

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