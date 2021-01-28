"حتى لا ننسى".. لقطات مؤثرة من جنازات شهداء الجيش والشرطة (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
استعرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، لقطات مؤثرة عن قصص وحكايات شهداء الجيش والشرطة، في حلقة خاصة بعنوان "حتى لا ننسى".

وعرض "صبايا الخير" لقطات مؤثرة من جنازة الشهيد البطل الرائد محمد جمال، ورسالة مبكية من والدته، حيث أن الشهيد الرائد محمد جمال استشهد في أبريل عام 2014 في منطقة المهندسين بميدان لبنان على أيدي الإرهاب الظالم.

وخصصت الإعلامية ريهام سعيد فقرة خاصة عن الشهيد الذي تابعت بكاميرا "صبايا الخير"، مراسم تشيع جثمانه، وسط أحزان الأهل والحضور.

يذكر أن برنامج "صبايا الخير" تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، ويذاع على شاشة النهار، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

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