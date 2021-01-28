أسعار الذهب اليوم الخميس 28-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب فى بداية التعاملات اليوم الخميس، بضغط من تحرك الأسعار بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر، ليخسر جرام الذهب نحو 3 جنيهات.

سعر الذهب في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 809 جنيهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693.5 جنيهًا، وعيار 24 إلى 924.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيه.

أسعار الذهب العالمية :

هبطت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية مع عدم اليقين حتى الآن بشأن حزمة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3 بالمائة إلى 1844.80 دولار للأوقية.









وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة إلى 1840.6 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.52.