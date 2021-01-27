تونس ستحصل على 4.8 مليون جرعة من اللقاح بهذا السعر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
وكالات

قال النائب عياشي الزمال رئيس لجنة الصحة في البرلمان أن وزارة الصحة قامت بكل الإجراءات السليمة وفي الآجال المحددة في تقديمها لملف الحصول على تلاقيح فيروس كورونا ضمن منظومة كوفاكس.

 

وأضاف العياشي في تصريح إعلامي على هامش لقاء جمع لجنة الصحة مع ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور إييف شتايرون أن 20% من التلاقيح  التي ستصل إلى تونس ستكون ضمن منظومة كوفاكس.

 

وأوضح الزمال أن هذه الكمية ستكون في حدود 4.8 مليون جرعة وأنها بسعر رمزي وتقريبا مجاني.

 

وأكد رئيس لجنة الصحة أولى الجرعات ستصل خلال شهر فيفري، وذلك في حدود 60 الف جرعة و ستكون موجهة للاطار الطبي وشبه الطبي خاصة العاملين في أقسام  الكوفيد.

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