إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام عالمية عن اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من تجديد عقد نجم هجومه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي ارتبط بالرحيل عن الفريق الإيطالي وسط اهتمام برشلونة الإسباني والعديد من الأندية بالتعاقد معه.

وألمح الصحفي نيكولا شيرا أنه كان من المقرر أن يعقد إنتر ميلان اجتماعاً مع وكيل لاوتارو بعد ظهر أمس الثلاثاء من أجل مناقشة العقد الجديد.

وأكد نيكولا شيرا أن مالك النادي الإيطالي منح الضوء الأخضر من أجل تجديد عقد لاوتارو براتب يبلغ قدره 5 ملايين يورو صافٍ سنوياً بالإضافة إلى المكافآت ومن المتوقع أن يوافق لاوتارو على العرض.

وأفاد نيكولا شيرا أن تجديد عقد لاوتارو مع إنتر ميلان سيكون بمثابة الضربة القوية لبرشلونة الذي كان يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاماً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاوتارو برشلونة انتر ميلان

أخبار تهمك

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

منذ 37 دقيقة

إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ 37 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 8 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بثلاث صفقات

منذ 35 دقيقة

المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

جلاد الزمالك يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يوم

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لخطف هدف برشلونة

برشلونة يستغل موقعة ليون لحسم لصفقة نارية

إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

لوس أنجلوس جالاكسي يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

على نار هادئة.. مانشستر سيتي يطبخ صدمة قوية لقطبي إسبانيا في الصيف

مانشستر سيتي ينقض على صفقة مارتينيز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

11:01 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

11:31 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

09:32 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات