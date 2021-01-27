أبي تحت الشجرة من جديد على "السلام"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي


قال الفنان خالد النجدى مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي" ابي تحت الشجرة" يعود من جديد على خشبة مسرح السلام ابتداء من غدا الخميس الموافق 28 يناير على مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.

يذكر أن العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء.

"أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام

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