إبراهيم عيسى يروي تاريخ بداية الاحتفال بعيد الشرطة: يوم العظيم (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 02:17 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
كشف الإعلامي إبراهيم عيسي، تفاصيل الاحتفال بعيد الشرطة منذ عام 25 يناير عام 1952، واصفًا هذا اليوم باليوم العظيم.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "عيد الشرطة المصرية نتيجة أن الشرطة وقفت موقفا وطنيا شجاعًا في مواجهة الاحتلال والاستعمار، ملوش علاقة بحدث داخلي ولكن له علاقة بحدث وطني".

وأضاف: "كان هناك حرج شديد في الاحتفال بعيد الشرطة في عهد عبد الناصر، كان ممنوعا على الجيش المصري مقاومة القوات الانجليزية عام 1952، ولكن وزير الداخلية آنذاك سراج الدين أمر قواته بمقاومة الإنجليز بالاتحاد مع الشعب وحماية مبنى السيادة الوطنية وكان شعار المقاومة آخر طلقة بآخر رجل".

وتابع: "قوات الشرطة قاومت أكثر من 3 آلاف جندي بالإسماعيلية، ووقفت طابور لتعظيم أبطال الشرطة المصريين، وأخذوهم في المعسكر الانجليزي في منتهى الرقي وكأنها معاملة الأبطال، ولكن بعدها وضعوهم في مكان صحراوي ومنعوا عنهم الأكل واللبس وكانت معاملة وضيعة والسبب وقتها أن الحكومة المصرية مش عايزة تستلمكوا وتستقبلكم بعد الإطاحة بحكومة الوفد بسبب هذه الواقعة".

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عيد الشرطة بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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