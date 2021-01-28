إبراهيم عيسى يروي تاريخ بداية الاحتفال بعيد الشرطة: يوم العظيم (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم عيسي، تفاصيل الاحتفال بعيد الشرطة منذ عام 25 يناير عام 1952، واصفًا هذا اليوم باليوم العظيم.





وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "عيد الشرطة المصرية نتيجة أن الشرطة وقفت موقفا وطنيا شجاعًا في مواجهة الاحتلال والاستعمار، ملوش علاقة بحدث داخلي ولكن له علاقة بحدث وطني".





وأضاف: "كان هناك حرج شديد في الاحتفال بعيد الشرطة في عهد عبد الناصر، كان ممنوعا على الجيش المصري مقاومة القوات الانجليزية عام 1952، ولكن وزير الداخلية آنذاك سراج الدين أمر قواته بمقاومة الإنجليز بالاتحاد مع الشعب وحماية مبنى السيادة الوطنية وكان شعار المقاومة آخر طلقة بآخر رجل".



