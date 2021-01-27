عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
وافق مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على إنتقال واحد من لاعبي القلعة الحمراء للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد المفاوضات التي تمت خلال اليومين الماضيين.


وجاءت موافقة الأهلي على رحيل محمد محمود بنظام الإعارة في يناير الجاري وحتى نهاية الموسم بعد التشاورات التي جرت بين الإدارتين خلال الفترة الماضية.


جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها علي أبوجريشة وعماد سليمان لمقر النادي الأهلي أول أمس الأثنين من اجل التحدث مع محمود الخطيب بشأن ضم بعض لاعبي القلعة الحمراء لصفوف الدراويش حيث تم إقناع محمد محمود بالإنتقال للدراويش في يناير الجاري.

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