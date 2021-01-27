جلاد الزمالك يقترب من الرحيل

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى نادي جالطة سراي التركي خلال الفترة المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض اقترب من الموافقة على رحيل مصطفى محمد على سبيل الإعارة مقابل الحصول على 2 مليون دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأكد المصدر أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك على الموافقة على رحيله، وذلك بعد احترام مصطفى محمد لرغبة الإدارة وتراجع عن الانتقال إلى صفوف سانت ايتيان الفرنسى بعد هجوم رئيس النادى على إدارة الزمالك.

وفي سياق متصل، يسعى مسؤولو نادي الزمالك لإقناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي.