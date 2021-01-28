أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تتعطل البنوك بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير لتعود للعمل يوم الأحد المقبل.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:

 

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

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