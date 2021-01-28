الرئيس التنفيذي لـ"حياة كريمة": "مشروع القرن"(فيديو)

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، إن المصريين من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة.





واعتبر طاهر خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس السيسي برفع كفاءة القرى الأكثر فقرا بمشروع القرن، موضحا أن المشروع يستهدف رفع كفاءة 58% من المجتمع المصري.





وأشار إلى أن العديد من المؤسسات والوزارات تعمل مع المؤسسة أبرزهم وزارتي التضامن والتنمية المحلية، مضيفا أننا نعمل بشكل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة للمصريين.





وأوضح أنه تم تقديم الخدمة لـ4.5 مليون مواطن في 134 قرية وتجمع ريفي، مضيفا أن عمل 2180 مشروع سواء لرفع كفاءة مدارس أو وحدات صحية.





وأشار إلى أنه تم تخصيص 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية لتطوير 51 مركزا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسة لديها فريق على الأرض لحصر احتياجات المواطنين في كل النواحي.



