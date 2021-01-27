" باول": الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل، متعهداً باستمرار دعم الاقتصاد.

وأضاف جيروم باول في مؤتمر صحفي عبر بيان السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، أن بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة من كورونا يُشكلان ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار باول إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال مؤكدة بشكل كبير، لكنه يرى علامات على تحسن النشاط الاقتصادي في نهاية هذا العام.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يستطيع فعل الكثير حال استمرار ضعف أداء الاقتصاد.

وذكر باول أن السياسة المالية كانت ضرورية للغاية في الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أن الكونجرس هو من يقرر حجم الإنفاق الذي يحتاجه الاقتصاد.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، مؤكداً على استمرار دعمه للاقتصاد الأمريكي.

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كورونا دعم الاقتصاد الاقتصاد الامريكى الاحتياطى الفيدرالي

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