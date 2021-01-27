الرئيس الأمريكي: يجب إعطاء قضايا التغير المناخى الأولوية

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يجب إعطاء قضايا التغير المناخى الأولوية، متابعًا : "نعانى بشدة من ظواهر الاحتباس الحرارى".

وعلى جانب آخر، طالب بايدن، فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى، بحسب قناة "العربية"، بضرورة العمل على رد موحد ومشترك بوجه كورونا.

وكان المبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، أعلن أن الرئيس جو بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ فى 22 أبريل المقبل.