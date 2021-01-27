فرحة لمزارعي قنا بعد زيارة رئيس البنك الزراعي.. العسل الأسود يتطور وزيادة الفئة التسليفية للقصب

نظم الري الحديث ترفع جودة المحاصيل





وأكد محافظ قنا، على ضرورة التعاون المشترك بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي لحث وتوعية المزارع على التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط لمواكبة اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.



فيما ذكر رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، علاء فاروق، أن البنك الزراعي، أطلق عدة مبادرات لحث المزارعين على التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط حيث تمت الموافقة على زيادة الفئة التسليفية للمزارعين الذين طبقوا نظام الري الحديث بنسبة 25%.



فيما وعد مزارعي قصب السكر بزيادة الفئة التسليفية بالتنسيق مع شركة السكر ووزارة الزراعة بالإضافة الى تمويل مشروعات تطوير صناعة العسل الأسود بفايدة 5% متناقصة وأضاف ان البنك خصص مبلغ 500 ألف جنيه لسداد ديون الغارمات بمحافظة قنا وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك.



عمت فرحة كبير مزارعي محافظة قنا، بعد الزيارة التي قام بها علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، حيث زف العديد من البشرى والاخبار السعيدة لهم، في ظل معاناة العديد من المزارعين في الفترة الأخيرة.يقول أحمد صبري، من كبار المزارعين، إن القرارات الصادرة من رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، سيكون لها أثر كبير على المزارعين، خاصة ما جاء بشأن تطبيق أنظمة الري الحديثة وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن سعي الدولة في تطوير آليات الري والزراعة يعطي المزارعين فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة.فرصة ذهبية للمزارعينوتابع صبري، أن حرص البنك الزراعي المصري، للوقوف بجانب المزارعين، يبدأ من خلال المبادرة الأولى التي تم اطلاقها لتسوية ديون المتعثرين من آلاف الفلاحين، والتي تعد فرصة ذهبية للمتعثرين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة يستفيد منها أكثر من 328 ألف مزارع وفلاح.ويضيف خالد ثروت، من كبار المزارعين في قنا، أن رفع القيمة والقدرة التسليفية 25% زيادة في الفئة التسليفية للمزارعين الذين طبقوا نظام الري الحديث، ينبئ عن دعم الدولة بقوة للمزارعين للمضي قدمًا من أجل تحقيق طفرة زراعية كبيرة، من شأنها أن تدفع الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.مبادرة جديرة بالثناءوأكد على أن مبادرة البنك الزراعي لإسقاط كامل لمديونية 307 آلاف فلاح الذين تبلغ أصل مديونياتهم 25 ألفا أو أقل لكل واحد، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام، مبادرة جديرة بالثناء ولم تحدث من قبل.فيما أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الدولة تسعى الى تطبيق نظم الري الحديث في الزراعة لما له من دور كبير رفع جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان وخفض استهلاك الأسمدة وزيادة ارباح المزارع بالإضافة الى أهميته في توفير المياه لاسيما في ظل التحديات الحالية التي تتمثل في زيادة الاستهلاك اليومي رغم ثبات حصة مصر في المياه منذ عقود مضت.