أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات مع تراجع المخزون

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد للمخزونات الأمريكية.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات المحللين.





كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 10.900 مليون برميل يومياً.





وكانت أسعار النفط تراجعت خلال التعاملات مع مخاوف تراجع الطلب الناجمة عن زيادة إصابات كورونا في الصين.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.5 بالمائة إلى 52.85 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنحو 0.4 بالمائة إلى 55.66 دولار للبرميل.