الأرصاد تحذر من موجة باردة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.





ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.





يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.





كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.





بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الخميس 28 يناير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





يوم الخميس 28 يناير 2021:

- انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة مساء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية" السلوم، ومطروح، والإسكندرية"، على فترات متقطعة





- أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح"، على فترات متقطعة.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية" على فترات متقطعة.





- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بحيث يتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار ونصف المتر.





يوم الجمعة 29 يناير 2021:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





- اضطراب فى الملاحة البحرية على لبحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار.





يوم السبت 30 يناير 2021:

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية.





وبداية من يوم الأحد 31 يناير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تشهد مصر استقرارا فى الأحوال الجوية، وارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



