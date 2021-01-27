الحكم باعدام قتل عمة والده بالمنيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
قضت محكمة الجنايات بالمنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين وائل شعبان واحمدبك عبدالعزيز واحمد حنفى ووكيل النيابه عمرو الحنفى وأمانة سر على حسن ومحمدهارون بالاعدام شنقا للمتهم ب م.ا فلاح 22سنه ويقيم بمركز مغاغة وذلك لقتله فاطمة ع غ عمة والده مع سبق الاصرار والترصد، فى القضية رقم 31348 لسنة 2019 جنايات مركز مغاغة والمفيدة برقم 1093لسنة 2019 كلي شمال.

وتعود أحداث القضية إلى 19 أكتوبر 2019 بأن قام المتهم بالتوجه إلى مسكزن المجنى عليها ليلا، عندما أيقن أنها وتواجده به بمفردها، وما لبث أن استغرقت فى النوم فاطبق عليها بكلتا يدية مستخدما وساده كاتما أنفاسها وكال لها عدة ضربات حتى احدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وكان القصد من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة السرقه بأنه فى ذات الزمان والمكان سرق قرطها الذهبى والمبلغ المملوكين للمجنى عليها من داخل مسكنها.


وكان المستشار ابوالوفا عيسى المحامى العام قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام.

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