صلاح على موعد مع التألق أمام توتنهام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في زيارة شباك توتنهام في المباراة التي تجمع بينهما غداً لحساب مباريات ختام الجولة العشرين من البريميرليج.


ويمر صلاح بفترة رائعة حيث نجح في تسجيل هدفين خلال مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها فريقه أمام كتيبة سولسكاير بثلاثة أهداف ودع على إثرها كأس إنجلترا.


وكان صلاح يمر بفترة سلبية حيث فشل في التسجيل خلال خمسة مباريات قبل أن يعود للتسجيل وبهدفين في شباك الشياطين الحمر ويسعى لزيارة شباك هوجو لوريس لمواصلة صدارة الهدافين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح توتنهام الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

منذ ساعتين

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد عبور توتنهام.. أرقام مميزة لـ "سولسكاير" مدرب مانشستر يونايتد

أرقام سولسكاير مع مانشستر يونايتد بعد إسقاط أرسنال

الجانرز ضد الشياطين الحمر.. حلم المربع الذهبي يراود سولسكاير وإيمري

الجانرز ضد الشياطين الحمر.. جولة في عقل سولسكاير قبل موقعة الأرسنال

الجانرز ضد الشياطين الحمر.. الدبابة البلجيكية سلاح سولسكاير لإسقاط الارسنال

أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يدفع نجمي الريال للرحيل وراموس يثير الجدل من جديد وبيريز يخطط لضم الصفقة القنبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

10:28 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات