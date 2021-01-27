صلاح على موعد مع التألق أمام توتنهام

يسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في زيارة شباك توتنهام في المباراة التي تجمع بينهما غداً لحساب مباريات ختام الجولة العشرين من البريميرليج.









ويمر صلاح بفترة رائعة حيث نجح في تسجيل هدفين خلال مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها فريقه أمام كتيبة سولسكاير بثلاثة أهداف ودع على إثرها كأس إنجلترا.









وكان صلاح يمر بفترة سلبية حيث فشل في التسجيل خلال خمسة مباريات قبل أن يعود للتسجيل وبهدفين في شباك الشياطين الحمر ويسعى لزيارة شباك هوجو لوريس لمواصلة صدارة الهدافين.



