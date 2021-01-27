المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

دخل فريق المصرى البورسعيدى سباق التعاقد مع نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وكثف المصري مفاوضاته خلال الساعات الماضية، مع عمر السعيد، مهاجم نادى الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ويرغب على ماهر، المدير الفنى للمصرى، بضم مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

 

ويحظى عمر السعيد أيضا باهتمام نادي سموحة، والذي يتفاوض هو الأخر مع إدارة الزمالك لضم اللاعب.

 

يذكر أن عمر السعيد لا يشارك بصفة أساسية فى المباريات مع الزمالك فى ظل الاعتماد بشكل أساسى على خدمات مصطفى محمد.

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