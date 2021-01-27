واصل تشيلسي الابتعاد عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وولفرهامبتون اليوم الأربعاء في الجولة العشرين للمسابقة، التي شهدت فوزاً ثميناً لبيرنلي 3-2 على ضيفه أستون فيلا.



بات تشيلسي، الذي حقق فوزاً واحداً في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فيما رفع وولفرهامبتون، الذي حصد النقطة الثالثة من مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.



كانت هذه هي المباراة الأولى لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد إقالته مدربه الشاب فرانك لامبارد، ليتولى الألماني توماس توخيل المسؤولية خلفا له.



وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.



من جانبه، حافظ بيرنلي على صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه المثير 3-2 على ضيفه أستون فيلا.



ارتفع رصيد بيرنلي، الذي تلقى قوة دفع كبيرة قبل اللقاء عقب فوزه في المرحلة الماضية على ليفربول (حامل اللقب)، إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.



في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 29 نقطة في المركز العاشر، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.



بادر أستون فيلا بالتسجيل عبر أولي واتكينز في الدقيقة 14، لكن بن ميي أحرز هدف التعادل لمصلحة بيرنلي في الدقيقة 52، غير أن أستون فيلا سرعان ما تقدم مرة أخرى عبر جاك جراليش في الدقيقة 68.



انتفض بيرنلي في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز دوايت ماكنيل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 76، فيما تكفل كريس وود بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.