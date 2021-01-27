ضبط 55 كيلو مواد مخدرة وتنفذ 79 حكماً قضائياً خلال الـ 24 ساعة الآخيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة، عن ضبط عددًا من الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 174 قطعة سلاح نارى، بحوزة 151 متهم 285 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 227 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (79734) حكم قضائى متنوع، بإجمالى (6702) محكوم عليه، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (57) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 29 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهم إرتكبوا 22 حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (228) قضية مخدرات بإجمالى (247) متهم، ضُبط خلالها 55 كيلو مواد مخدرة، 10007 قرص مخدر، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (314) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 8 دراجات نارية).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23628 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 70 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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