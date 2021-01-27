الاستقالات تضرب مجلس " ألماظه" .. 5 استقالات أبرزهم النائب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
خلافات وانقسامات شديدة ضربت مجلس إدارة نادي شركة مصر  الجديدة للإسكان والتعمير  بعد شهور قليلة من نجاح المحاسب نبيل عبدالحي والعضو إيهاب الضريبي. 
تقدم بعد جلسة اليوم 5 من أفراد المجلس باستقالة رسمية مسببة وهم المهندس أحمد يسري نائب رئيس النادي والمحاسب أسامه السباعي أمين الصندوق وعزة إسماعيل ورضا أحمد ومحمد اسماعيل اعضاء المجلس باستقالتهم بعد اجتماع اليوم. 

ونشبت خلافات شديدة من بين أعضاء مجلس الإدارة كادت أن تصل الي الاشتباك بالأيدي.

وجاءت أسباب الاستقالة التي تقدم بها الرباعي الي القرارات الفردية التي يتخذها رئيس المجلس وبعض الأعضاء واقالة المدير التنفيذي للنادي وتعطيل الاستثمار ووضع عوائق للمستثمر وابتزازه ورفض استلام الملعب.

يذكر أن المحاسب نبيل عبدالحي فاز برئاسة المجلس منذ شهر في الانتخابات التكميلية وايهاب الضريبي وينتهي مدة المجلس الحالي في شهر يوليو المقبل.

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