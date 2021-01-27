أحمد جمال لمنتخب مصر : "حزين عالخسارة بس كلنا فخورين بيكم يارجالة"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكاتت الصورة لمنتخب مصرة لكرة اليد، وعلق عليها قائلًا:" حزين عالخسارة بس كلنا فخورين بيكم يا رجالة عملتوا ماتش عظيم "، حازت الصورة الكثير من الاعجابات.


من ناحية أخرى، طرح النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وقام جمال بتصويرها فى اليونان، مع الإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.

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