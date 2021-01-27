"شرفتونا".. محمد هنيدي يشيد بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان محمد هنيدي على مباراة منتخب مصر لكرة اليد، التي اقيمت اليوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر قائلا: "اداء عظيم من رجالتنا، شرفتونا وكلنا فخورين بيكم".

وخسر منتخب مصر في كرة اليد مباراته اليوم مع الدنمارك، مما أدى إلى خروجه من ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وأقيمت المباراة بستاد القاهرة داخل الصالة المغطاة.

وضم الفريق كل من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.

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