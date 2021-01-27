نبيل الحلفاوي يعلق على بطولة كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة كأس العالم لكرة اليد، اليوم بين مصر والدنمارك.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏ ‏ملحمة كروية سيذكرها تاريخ كرة اليد بين ثامن العالم وبطل العالم. كما تمنيت كان نهائي مبكر. ألف تحية لأبطالنا العظماء".

وخسر منتخب مصر في كرة اليد مباراته اليوم مع الدنمارك، مما أدى إلى خروجه من ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وأقيمت المباراة بستاد القاهرة داخل الصالة المغطاة.

وضم الفريق كل من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.
نبيل الحلفاوي يعلق على بطولة كأس العالم لكرة اليد
نبيل الحلفاوي يعلق على بطولة كأس العالم لكرة اليد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ ساعتين

المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجهاز الفني لمنتخب اليد يعلن القائمة المبدئية المشاركة في مونديال ألمانيا والدنمارك

نبيل الحلفاوي يهنئ ناشئي اليد للفوز بكأس العالم

مصر تحسم مواجهة غينيا في كأس أمم أفريقيا لليد 2020

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

المصري يزاحم سموحة على ضم نجم الزمالك

10:28 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات