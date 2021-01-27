نشأت الديهي: مصر ستصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة بلومبرج أكدت أن مصر ستصبح إحدى أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم، لافتة إلى أن مصر تستعد لتصدير الغاز من خلال إعادة تشغيل محطات إسالة الغاز الضخمة الموجودة لديها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء ، أن مصر تشغل جميع المصانع والمحطات بالغاز، ويتم استخدام الغاز المكتشف لتلبية احتياجات المواطنين، وتسعى لتصدير الغاز المتبقي من احتياجاتها بعد اسالته بمحطات إدفو ودمياط لإسالة الغاز، منوهًا بأن الرئيس وضع خطة شاملة لإعادة الحيوية لقطاع البترول من جديد؛ لاستغلال موارد مصر بشكل اقتصادي، وتم إعادة تشغيل محطات الإسالة التي كانت متوقفة، والتي تزيد نسبة الغاز المسال في مصر بنسبة 4.5 مليون طن سنويًا وترفع قدرة مصر لـ 12 مليون طن من الغاز سنويًا، مشيرًا إلى أن نسبة الغاز في مصر تمثل 1% من الغاز المسال في العالم خلال 2019.



وتابع، أن مصر تمثل عتبة أوروبا وفقًا لوكالة بلومبرج، وأنها تخطط لتصبح مورد رئيسي للقارة للغاز.

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