"الديهي" عن استقواء الإخوان بإدارة جو بايدن: "غباء سياسي"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من حالات الاستقواء جرت في المنطقة بفعل المنتمين والمنضمين لحزب الفوضى الذي يستقوى بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه بمجرد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكم، هناك مظاهرات حاشدة في تونس وروسيا ومناوشات بين الهند والصين، مشددًا على أن الإخوان ظنوا أن وصول الديمقراطيين للحكم فرصة للتحرك من جديد.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قطار الفوضى الذي بدأ يعاود المسير على قضبان الفوضى متخيلًا أن هناك ضوء أخر لهم من الإدارة الأمريكية فهموا الرسالة بشكل خاطئ، فمن يفكر في عودة الفوضى والحشد مرة أخرى لديهم عملية غباء سياسي محدق، فمصر اليوم تختلف كليًا وفكريًا وجذريًا عن مصر 2022.



وتابع، أن شراذم الإخوان والمتبقيين منهم يختلفوا عن الإخوان عام 2011 الذين قدموا أنفسهم للشعب على أنهم الأيادي النقية الطاهرة وأن الإسلام هو الحل، وكان هذا يخيل على الناس، ولكن بعد تجربتهم في عام حكمهم الأسود تأكدوا أنهم شر محض تام خام، لافتًا إلى أن جو بايدن كان نائب باراك أوباما وكان أحد الرافضين بقوة لتنحي مبارك، متابعًا لمن يستقوي بالخارج من الإخوان: "لو عندكم ذرة كرامة أو ذرة وطنية شوفوا اللي بيحصل في مصر هتتكسفوا".