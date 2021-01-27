أحمد موسى لـ لاعبي اليد بعد بكائهم للخسارة أمام الدنمارك: "دموعكم غالية علينا" (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء منتخب مصر رغم الخسارة والإقصاء أمام الدنمارك بمونديال اليد.

وعرض موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، صورة للاعب المنتخب المصري وهو يبكي بعد الخسارة: «دموعك غالية علينا»، مضيفا: «انتوا لاعبتوا أفضل منتخب بالعالم».

وأضاف: «منتخب الدنمارك عندهم حارس مرمى طوله مترين وأهم لاعبين موجودين بالعالم في الدنمارك»، متابعا: «أنتوا قدمتوا أفضل أداء لكن القدر كان الحاسم».

ووجه موسى الشكر لكل لاعبي المنتخب الوطني: «شكرا ليكم.. كل واحد في الـ100 مليون فخور بيكوا.. أنتم رجال وفخر لمصر»، مضيفا: «منتخب الدنمارك مش مصدقين أنهم فازوا على مصر».

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