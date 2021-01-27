أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات مع عدم اليقين حول خطة التحفيز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
هبطت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية مع عدم اليقين حتى الآن بشأن حزمة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 0.3 بالمائة إلى 1844.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة إلى 1840.6 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.52.

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