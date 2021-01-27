الفالح: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية في عام 2020 رغم التحديات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الاجنبي المباشر زاد في المملكة خلال عام 2020 أكثر من عام 2019، لافتا إلى أن الجائحة أظهرت قدرات بعض الدول وصانعي السياسات التي يمكنهم إدارة الأزمات.

 

وأضاف الفالح، خلال كلمته في الجلسة الحوارية الثانية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة، أن السعودية تعاملت مع الأزمة بشكل أفضل من دول كثيرة، مؤكدا أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الفرص.

 

وأشار الفالح، إلى وجود تحديات كبيرة وأمور بدأت منذ فترة وهناك الكثير من التقنيات والكثير من الأمور التي سبقت في العقود الماضية، وكان هناك آفاق تتعلق بالمضي قدما بالتغير في الاستراتيجيات.

 

ولفت الوزير، إلى أن المملكة أصدرت 400 تشريع بشأن الاستثمار نصفها تم إعادة النظر فيها، وقفزت في مؤشرات ممارسة الأعمال، يجب التركيز على تقنيات وقطاعات المستقبل، مثل الرقمنة، هناك تشريعات معينة مثل الاكتتاب وملكية المعلومات.

 

وانطلقت، اليوم، مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الرابعة، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، والتي تستمر خلال يومي 27-28 يناير ، بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عن طريق البث المباشر.

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