تأجيل محاكمة شقيقين وربة منزل متهمين باغتصاب طفلة في الشرقية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود تأجيل محاكمة "شقيقين" وربة منزل متهمين باختطاف طفلة 15 عاما واغتصابها إلى جلسة الثاني من إبريل لمناقشة شاهدة الإثبات.



تعود أحداث القضية رقم 14336 لسنة 2020 جنايات ثان الزقازيق المقيدة برقم 2167 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا باتهام كل "محمد. ع. م. أ. ع " 21 عاما بائع متجول مقيم بكفر الزقازيق البحري وشقيقه "مرسي" 17 عاما بائع خردة مقيم كفر الزقازيق البحري و" أمنية. م. م. أ "28 عاما ربة منزل مقيمة بكفر الزقازيق البحري بخطف المجني عليها " رحمة. ش. ع. ع " 15 عاما بأن أوهماها برعايتهما وإيوائها واستدرجاها لمسكنهما وأغلقا الباب عليها وتهديدها باستعمال القوة وفضحها وروادها الأول عن نفسها فأبت فضربها بعصا خرزان بينما جهزتها الثانية برداء نوم وتناوبا الاعتداء عليها.



وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتبين أن الطفلة كانت متغيبة عن منزل أسرتها قبل شهر من واقعة اختطافها وتعرضها للاغتصاب.