وزير الشباب والرياضة يوجه الشكر والتهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد رغم الخسارة من الدنمارك

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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحية والتهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد بعد الأداء المشرف أمام المنتخب الدنماركي، مشيرًا إلى أن هذه المباراة هو لقاء نهائي مبكر.



وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لاعبي المنتخب قدموا أداءً مشرفًا وعلو سقف الطموحات، وقمت بالتواصل مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو كونفرس من أجل شكرهم ولكنهم كانوا في حالة بكاء شديدة".



وأضاف أن متابعة الرئيس السيسي للبطولة ولأداء المنتخب في هذا اللقاء والذي سبقه هو دليل على اهتمام الرئيس بالرياضة والرياضيين ودعمه المستمر، مؤكدًا على ضرورة البناء على هذا الأداء من أجل المرحلة المقبلة.



