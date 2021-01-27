هل ضعف فيروس كورونا؟.. استشاري يحسم الجدل

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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن 18 ألف وفاة عالميا بفيروس كورونا يعد أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم، وهذا مردود طبيعي لتحور الفيروس وانتشاره السريع في العالم.



وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الموجة الأولى نسبة الوفيات بها كانت أعلى، والاصابات كانت أقل.



وأوضح أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا كان معدل انتشارها سريع جدًا، ولكن بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامة ساهم في انخفاض أعداد الإصابات، وحدة الفيروس على الانتشار، ولكن هذا ليس مؤشر لضعف الفيروس.