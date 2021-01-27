فريدة الشوباشي: شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ، حيث أنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي، وأن كل شيء يخص فئة من المواطنين يكون مشروع قومي وهذا يجعلنا أيد واحدة.

وأوضحت أن أهم شئ في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسي له، لافتة إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة الريفية سوف تبدأ في العمل بعد تنفيذ مشروع "تطوير القرى"، وأيضًا هذا من أجل التطلع إلى الأفضل وجني ثمار الإصلاح.

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مشروع تطوير القرى المصرية الرئيس السيسي

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