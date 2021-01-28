بعد الإعلان عن استقبال جرعات أسترازينيكا.. تفاصيل تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 07:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
في ضوء تأكيد وزارة الصحة على استقبال 50 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا فبراير المقبل، تكثر التساؤلات بشأن توقيت تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا عقب الانتهاء من حقن الأطقم الطبية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن توقيت تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا عقب استقبال دفعات من جرعات أسترازينيكا وسينوفارم الصيني.

مصر ستحصل على جرعات أسترازينيكا
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التوقيع من قبل هيئة الشراء الموحد على عقد شركة استرازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندى، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة لقاح كورونا من الشركة فى فبراير المقبل.

توقيت تطعيم الفئات المستحقة
وفور استقبال دفعات من جرعات لقاحات كورونا، كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه بمجرد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا في جميع مستشفيات العزل بوزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتعليم العالي.

أكدت وزيرة الصحة، أن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيًا وهم الطواقم الطبية في العزل ثم الفرز ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاشخاص العاديين، مشيرًا إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم تطعيم كبار السن فوق سن 65 عامًا.

وكان ريتشارد برنان مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، أكد أن فعالية اللقاحات التي تم اعتمادها تتراوح فعاليتها ما بين 70 إلى 95%.

وطالب بضرورة حصول أي شخص على الجرعتين للحصول على الفعالية المطلوبة للقاح، مطالبًا الجميع بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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