تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني عقد جمعيته العمومية عن بُعد لعرض حسابات الشركاء الناخبين والموافقة على السنة المالية في الموسم الماضي و الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد أوضحوا أن الملكي تأثر كثيرًا بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد لترتفع ديونه في السنة المالية الماضية.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كشف للأعضاء أنه في نهاية الموسم الماضي بلغ إجمالي ديون النادي 901 مليون يورو وصافي دين 355 مليون يورو بدون احتساب تطوير ملعب سانتياجو برنابيو الذي يبلغ صافي ديونه 114 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة للمقارنة مع ديون برشلونة فإن 355 مليونًا من صافي الديون المذكورة أقل من مبلغ 488 مليون يورو الذي يتراكم على برشلونة لكن الفارق يقتصر على زيادة أعلى قليلًا من 30% لذلك على الرغم من حقيقة أن وضع برشلونة ليس جيدًا مثل وضع ريال مدريد فإن وضع الثاني ليس مزدهرًا أيضًا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه فيما يتعلق ببيانات الديون قصيرة الأجل فهناك فارق أكبر، حيث تبلغ مديونية ريال مدريد 203 ملايين يورو بينما تبلغ مديونية برشلونة 730 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لرأس المال فإن كلًا من ريال مدريد وبرشلونة يتشاركان حقيقة وجوده بالسالب بواقع 112 مليونًا ريال مدريد و602 مليون لبرشلونة.





و ذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بالعودة إلى إجمالي الديون فيبلغ إجمالي ديون ريال مدريد 901 مليون يورو بينما تصل ديون برشلونة إلى مليار و173 مليون يورو.



