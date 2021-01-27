ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها حتى الموت بالوراق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صورة المتهم ويدعى "محمد سمير" وشهرته صقر، المتهم بقتل زوجته، وتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالوراق

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل  وتدعى "جهاد" على يد زوجها " محمد.س"، بعد التعدي عليها أمام أطفالها، بالوراق

وباشر التحقيق المستشار "محمد محيي" مدير النيابة العامة بشمال الجيزة وسكرتيره " كريم سرحان"، وأفادت التحقيقات، أن المتهم تعدى عليها وقام بتعذيبها وضربها أمام أطفالها الأثنين وأكبرهما " يبلغ من العمر ٩ أعوام"، وذلك لأنه كان يشك في سلوكها، وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، اجرى مكالمة هاتفية لزوج شقيقته يبلغه بأني يأتي للمنزل قائلا،" زوجتي قاطعه النفس" وبالفعل بسؤالهم انكر ضربه لها.

وأضافت التحقيقات، أنه طلب من زوج شقيقته أن يأخذ الزوجة للمستشفى، وهو ياخذ الأطفال لأحد أصدقائه، وبالفعل قام بتوصيل الأطفال، وفر هاربًا لابعاد الشبهة عنه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها "عامل" بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت والدتها اتهاما لزوج ابنتها، بالاعتداء عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها حتى الموت بالوراق
ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها حتى الموت بالوراق
ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها حتى الموت بالوراق
ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها حتى الموت بالوراق

أخبار تهمك

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ ساعتين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستقر على بديل الجناح الطائر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات