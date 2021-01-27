الاحتياطي الفيدرالي يثبت معدل الفائدة ويبقى على برنامج شراء الأصول

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة وأبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير، مكرراً تعهده باستخدام أدواته الكاملة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الفيدرالي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وفقاً لتوقعات المحللين.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف تباطأت في الأشهر الأخيرة، مع تركز الضعف في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء.

وتابع البيان: " تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وأشار الفيدرالي إلى أن مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيم بلقاح كورونا، مؤكداً: "لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وذكر البيان: "قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت معدل الفائدة، كما تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وتسارع التضخم إلى 2 بالمائة أو تجاوزه للبعض الوقت".

كما أكد الفيدرالي أنه سيواصل زيادة حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف والأسعار لدى صناع السياسة.

وتابع البيان: "عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقفها بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف السياسة".

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