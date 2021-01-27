"وقعت من القطار".. مصرع سيدة على شريط السكة الحديد بالجيزة

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لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من أحد القطارات، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بتلقيه بلاغًا من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من الخدمات المعينة بشرطة النقل والمواصلات بالعثور على جثة سيدة بشريط السكة الحديد.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء استقلال السيدة القطار اختل توازنها وسقطت لتلقى حتفها في الحال.





وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق للتصريح بالدفن.