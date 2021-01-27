"أب وثلاثة من ابنائه".. إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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أصيب 4 من أسرة واحدة "أب وثلاثة من ابنائه" يقيمون بحي الأزهري، بمدينة بني سويف، بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الاربعاء، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



وأستقبل قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي 4 أشخاص مصابون بأعراض إشتباه تسمم غذائي، وهم: مصطفى محمد محمود، 30 سنة، وابنائه "فاطمة ـ 9 سنوات" و"أدهم ـ 7 سنوات" و"فارس ـ 5 سنوات" يقيمون بجوار كمين الأزهري القديم، بمدينة بني سويف.



ووجه الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، نائبه الدكتور محمد جمال، بالإشراف على إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضوعهم لغسيل معدة، والفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

