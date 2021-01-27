وزير الاتصالات يوضح الفارق بين مبادرة "بناة مصر الرقمية" والمبادرات الأخرى لتكنولوجيا المعلومات

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة قدمت أنواع مختلفة من المبادرات الضخمة اختلفت في الجرعة التدريبية والتعمق والتخصص لكل مبادرة.



وأضاف "طلعت" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن الهدف من هذه المبادرات هي محو الأمية الرقمية.



وأشار إلى أن هناك مبادرات أخرى استهدفت إلحاق عدد من الشباب في سوق العمل بمجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تبلغ ذروتها.



وأوضح أن هناك فرق بين هذه المبادرات ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تهدف إلى تخريج مجموعة على أعلى مستوى بمقاييس عالمية في مجالات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد أن الاستثمار في العقول وبناء القدرات هو أحسن استثمار يمكن أن تقوم به الدولة المصرية، مستطردًا "نحن لا نبخل على أي مبادرات وحرصنا على التعاقد مع الشركات العالمية من أجل تدريب هؤلاء الشباب".

