ليس بسبب كورونا..تعرف على السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة ياسر فرج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفت اليوم زوجة الفنان ياسر فرج، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد،ودولها غرفة العناية المركزة.

وانتشرت أخبار حول سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج، وهو إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها عقب ذلك.

وكشفت تصريحات صحفية تفيد بأن زوجة ياسر فرج عانت كثيرا من مرض السرطان قبل إصابتها بكورونا مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وكانت آخر رسالة وجهها ياسر فرج لزوجته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ ساعتين

برشلونة يستقر على بديل الجناح الطائر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

بعد تدهور حالتها الصحية.. هاني رمزي يدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافيين

شريف منير يستعيد ذكرياته مع الراحلة رجاء الجداوي

وفاة مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق إثر إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: نقل فايق عزب إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات