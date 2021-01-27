مدينة الشارقة للإعلام تقدم حوافز تشجيعية لرواد الأعمال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:56 م
الدكتور خالد عمر المدفع
الدكتور خالد عمر المدفع
أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" عدداً من المبادرات والحوافز لدعم وتشجيع الشباب الذين يطمحون للحضور الحيوي الفاعل في عالم ريادة الأعمال بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في الشارقة.

وتوفر الحوافز دعماً مهماً ومتنوعاً للشباب والمستثمرين ومن بينها تخفيض في نسبة الرسوم يصل إلى 35 في المائة على حزمة التأشيرة الأساسية والتي تشمل خدمات التجارة العامة والاستشارات والأنشطة الإعلامية بالإضافة إلى خصم 50 في المائة على الحزم الإعلامية.

كما يمكن لأصحاب الأعمال الحرة "العمل المستقل" الاستفادة من 50 في المائة خصم على حزمة العمل المستقل من دون تأشيرة ويمكن لرواد الأعمال الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية حتى 31 يناير الجاري.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" : بصفتنا مركزاً مبتكراً وإبداعياً رائداً في المنطقة نسعى جاهدين لتمهيد الطريق أمام أصحاب الأعمال الحرة والشركات أثناء دخولهم عالم الأعمال والاستثمار فمهمتنا وفقاً لرؤيتنا ورسالتنا المساهمة الفاعلة في خلق بيئة تلهم هؤلاء المبدعين والطموحين.

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مدينة شمس مدينة الشارقة للاعلام رواد الاعمال امارة الشارقة

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