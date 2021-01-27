موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الخميس القادم فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الخميس القادم.

وكان ليفربول ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاث أهداف مقابل هدفين سجلهم النجم المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 34 نقطة بينما توتنهام هوتسبير فى المركز السادس برصيد 33 نقطة.

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