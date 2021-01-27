هند صبري تتسلم وسام الفنون والأداب الفرنسي من درجة ظابط بالقاهرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

تسلمت النجمة هند صبري منذ قليل من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres.
ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.
وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية أقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الإحترازية للكورونا.
على صعيد أخر تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

الجدير بالذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع»
، وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وايشوريا راي و الممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.
أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحافي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.

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