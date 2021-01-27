الجيش السوداني عن أراضي الفشقة: لن نتنازل عن شبر واحد منها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

 أكد اللواء ركن حيدر الطريفي، قائد الفرقة الثانية مشاه السودانية "في ولاية القضارف شرق السودان"عدم تنازل السودان عن شبر واحد من أراضي الفشقة السودانية.

 

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الطريفي أعلن عن فتح باب التجنيد للقوات المسلحة بقيادة الفرقة الثانية مشاه.

 

ودعا الطريفي، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، قافلة دعم ومؤازرة سيرتها قبيلة "الفلاتة" بولاية القضارف، كافة أهل الولاية لحث أبنائهم على الانخراط والتجنيد بالقوات المسلحة من أجل حماية الأرض والعرض.

 

وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته كافة مكونات الولاية دعما ومؤازرة ً للقوات المسلحة، مضيفا أن هناك ترتيبات كبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي (مع إثيوبيا)، من خلال إقامة الكباري ومد الطرق، بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها.

 

من جانبه، أكد ممثل قبيلة الفلاتة، أبوبكر عمر مجدادي، دعمهم للقوات المسلحة من أجل استرداد كافة الأراضي السودانية بالشريط الحدودي.

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الفشقة السودانية السودان الجيش السوداني اراضي السودان المحتلة من اثيوبيا

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