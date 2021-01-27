تونس تهزم النمسا في نهائي كأس الرئيس بمونديال اليد

تغلب منتخب تونس على منتخب النمسا في نهائي كأس الرئيس لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 37-33.





انتهى الشوط الأول بتفوق منتخب تونس بنتيجة 19-16، وسيطرة على اللقاء ومحاولة النمسا العودة في النتيجة.





وفي الشوط الثاني واصلت تونس تفوقها في النتيجة وحسمت المباراة لصالحها 37-33.





وحصل مصباح الصانعي على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 8 اهداف في اللقاء.





بهذه النتيجة توج منتخب تونس بكأس الرئيس والمركز 25 بينما حصل منتخب النمسا على المركز 26.





ويلعب بعد قليل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، منتخبي إسبانيا والنرويج في الدور ربع النهائي للبطولة.



