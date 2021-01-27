فاطمة عيد تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيتها الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

بدأت الفنانة فاطمة عيد، تسجيل أغنيتها الجديدة وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادها في مقر شركة المنتج ريتشارد الحاج.

واكدت فاطمة، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أن الأغنية تحمل اسم "ليلة بيضا" اهداء لحفلات الزفاف والأغنية تأليف امل الطائر وألحان اللواء شفيق الشايب.


من ناحية أخري كانت اخر أعمالها البوم "انا بنت عمك" ويضم 14 أغنية من بينها موال "أنا بعشق الفن" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "أنا بنت عمك" كلمات وألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى.

و "يادي الزمان الردي" كلمات عبدالرحمن سيد الأهل، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى، "موال يا ورد ليه تنقطع" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "يا بتاع الورد" كلمات عاطف فايد، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى.

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