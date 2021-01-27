إنجي علي تستضيف الفنان الشاب أحمد مجدي فى "أسرار النجوم"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي


تستضيف الإعلامية المتميزه إنجي علي غدا الخميس الفنان الشاب أحمد مجدى نجل المخرج الكبير مجدي أحمد علي على محطه وراديو نجوم FM100.6 الساعه الثامنة مساءًا وحتى العاشره مساءا.

ودرس أحمد مجدي الفرنسية حتى المرحلة الثانوية، وكان محاط بنسيج ثقافي ومعرفي شكله والده وأصدقاءه من الفنانين والأدباء وغيرهم، وقرر أن يكون صانع أفلام وممثل، وكان هذا بعد أن رفض من الدراسة بمعهد السينما ببضعة سنوات، وبعد تحقيق إنجازات عديدة على مستوى الجمهورية لمدة عامين في رياضة التجديف، فالتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج منها عام 2007، وعلى الرغم من ذلك فلم يعمل بمجال المحاماة أبدًا.


وانضم قبل تخرجه إلى (فرقة الطمي) المسرحية المستقلة وشارك كممثل ومخرج مساعد في الكثير من العروض على مدار ثلاثة أعوام وأكثر، كما إلتحق في هذه الأثناء بالدفعة الثانية لمدرسة السينما مع جمعية النهضة العلمية والثقافية وجيزويت القاهرة في عام 2007. حيث تعلم صناعة السينما قليلة التكلفة على يد المخرج كريم حنفي والذي أصبح فيما بعد صديقه القريب ومخرج أول بطولة له في فيلمه الذي عملا عليه لخمس سنوات أو يزيد (باب الوداع)، وهو الفيلم الحائز على جائزة الإسهام الفني في التصوير السينمائي من مهرجان القاهرة 2014.

وقد عمل في مدرسة السينما مع عشرة من الزملاء على أكثر من 30 تجربة مستقلة تمامًا، ما بين الدقيقة الواحدة والخمسة عشر دقيقة، شارك فيها كمونتير ومساعد ومصور وممثل. كان الفيلم الروائي القصير (كيكة بالكريمة) هو مشروع تخرجه في عام 2008.

وقد حاز الفيلم على تقدير لجنة التحكيم في مهرجان السينما المستقلة بوهران في الجزائر، وتقدير لجنة التحكيم بمهرجان الأفلام القصيرة الأردني، وجائزة الصقر الفضي في مهرجان الفيلم العربي بروتردام بهولندا، وشارك في أكثر من مهرجان داخل مصر وخارجها. وقد كان أول خريج من مدرسة السينما ويصبح واحد من طاقم التدريس عام 2012، مشاركًا في وضع وتدريس منهج لتعلم فنيات الإخراج التحضيرية.

وفي هذه الفترة شارك في عدة ورش منها ورشة (الذات والمدينة - القاهرة) 2007 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركة سمات، وأخرج في إطارها الفيلم التسجيلي القصير (زيزو). وعمل بعد تخرجه من مدرسة السينما مع مركز دراسات اللاجئين والهجرة التابع للجامعة الأمريكية، وأخرج للمركز الفيلم التسجيلي (إلى البحر).

وقد شارك هذا الفيلم بمهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي 2009، وبعد عدة تجارب ومشاركات في أفلام قصيرة وورش مختلفة للتمثيل للمسرح والسينما، شارك في فيلم (عصافير النيل) في عام 2009 والذي كان من إخراج والده مجدي أحمد علي والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير ابراهيم أصلان، وحصل الفيلم على الكثير من الجوائز. وفي العام التالي شارك في الفيلم الحائز على العديد من الجوائز العربية والدولية (ميكروفون) للمخرج أحمد عبد الله. أما عن الدراما التلفزيونية فقد شارك فقد شارك بعده أعمال منها (سر علني، العهد، الداعية، نابليون والمحروسة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

منذ أقل من ساعة

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ يوم

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يستقر على بديل الجناح الطائر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ ساعتين

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تكريم مخرج التشادي ومخرجة بوركينية ومنتجة تونسية في افتتاح الأقصر الأفريقي

تعرف على لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير

العرض الأول لفيلم "نقطة ومن أول السطر" لنيفين شلبي في افتتاح مهرجان الدار البيضاء

مسك وبين بحرين ومباركة ولا أحد هناك في مهرجان ارهوس للفيلم العربي بالدنمارك

MAD Solutions تشارك بتسعة أفلام في مهرجان السودان للسينما المستقلة

عمرو عابد: تبادل الخبرات أكثر ما اسعدني بمهرجان الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

08:28 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات